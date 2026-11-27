El Atlético de Madrid podría afrontar sus próximos compromisos sin Alexander Sorloth, quien sufrió una lesión muscular durante el partido frente al Viking por la UEFA Champions League.

El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 71 y su disponibilidad para los siguientes encuentros dependerá de su evolución.

La lesión estaría relacionada con una sobrecarga y un golpe contra el poste durante el compromiso. Como parte de su tratamiento, el atacante realizará sesiones de fisioterapia y trabajos de readaptación en el gimnasio.

Aunque el club no ha establecido un plazo exacto para su recuperación, se estima que podría permanecer entre dos y tres semanas o incluso más tiempo alejado de las canchas.