Atletas rechazan campaña publicitaria de casa de apuestaspor hipersexualizar el deporte femenino con Sydney Sweeney

La plataforma estadounidense de pronósticos deportivos publicó un anuncio que acumula 37 millones de visualizaciones en cuatro días.

Una campaña publicitaria de la plataforma estadounidense Novig, protagonizada por Sydney Sweeney, genera rechazo entre atletas y mujeres por su contenido hipersexualizado

En una serie de fotos y videos difundidos el miércoles, Sidney aparece desnuda o con escasa vestimenta sosteniendo balones de fútbol americano, una raqueta de tenis o un bate de béisbol. En una de las imágenes se le observa recostada sobre un balón de baloncesto.

Las reacciones apuntan a que este tipo de contenido resulta muy prejudicial, especialmente para las jóvenes que se inician en el deporte y para las mujeres deportistas en general.

La campaña, creada para una plataforma de pronósticos deportivos, ha sido señalada como contenido lisa y llanamente hipersexualizado.