Este tipo de infestación provocada por larvas de moscas pueden ser frecuentes al tener heridas, raspones u otro tipo de lesiones, de acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alabí, una de las afectaciones es el tórsalo como en el caso de una niña que fue atendida en el hospital nacional especializado de niños Benjamín Bloom, que a diferencia del gusano barrenador, el daño es menor.

En cuanto a las arbovirosis como el dengue, advierte de un posible incremento debido a la época de lluvia. El nivel de complicación de la enfermedad es de un 2%.

Alabí, también se refirió a la vacuna, sostiene que no existe una que ayude a prevenir los cuatro serotipos y que solo hay un fármaco que se puede aplicar a menores entre los cuatro y cinco años.

Respecto a las enfermedades respiratorias, se mantienen en zona de seguridad. Los adultos arriba de 60 años y menores a cinco años continúan siendo los grupos más vulnerables; los casos de estas enfermedades también pueden tener una tendencia al alza.