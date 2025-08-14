Entre 600 y 800 atenciones se brindan diariamente en Chivo Pets, solo en emergencia son más de 200 y por consulta externa más de 300, esta última es según cita a través de la página web.

Los casos por miasis como el del gusano barrenador, asegura, se han estancado. Los perros o gatos que han tenido algún tipo de herida e incluso los que se encuentran postrados son los más vulnerables.

Para las personas que tiene mascotas, se recomienda llevarlos a control cada año y desparasitarlos cada seis meses.

Según el funcionario, desde 2022 se han brindado cuatro millones de servicios. Ante cualquier consulta también pueden comunicarse al número 195.