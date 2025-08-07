En un lapso de dos horas al menos cuatro personas fueron atendidas por diversas emergencias en Sivarland, tres de estas se desmayaron en los juegos mecánicos y otra sufrió un golpe en el rostro en una de las atracciones.

Estas atenciones se suman a las más de 3,000 brindadas durante las vacaciones agostinas en el campo de feria por parte de la instituciones de socorro.

Varios casos de niños perdidos han atendido las instituciones de socorro en el campo de la feria, algunos padres de familia mencionaron que para evitar esto se turna con su pareja para subirse a las atracciones junto con sus hijos, entre otras medidas.

Los juegos mecánicos se mantendrán hasta el 31 de agosto, por lo que socorristas hacen el llamado a la población salvadoreña a tomar medidas de precaución para evitar sufrir algún inconveniente, como hidratarse y evitar exponerse durante largo tiempo al sol, y que todo menor de edad debería portar con un carnet o pulsera que tenga, su nombre, el número de teléfono y datos del responsable.