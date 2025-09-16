Asia y Wafle, dos chihuahuas procedentes de Soyapango, llegaron de emergencia a Chivo Pets, tras presentar un cuadro de vómitos y diarrea. Su propietario Óscar Valencia decidió acudir de inmediato para que recibieran la atención necesaria, no es la primera vez que asisten al hospital, desde su nacimiento hace un año y medio, su control médico se ha llevado en este centro.

También nos encontramos con Garfield un gato que asiste semanalmente para dar continuidad a su tratamiento luego de superar una infección. Nelly, aunque no es su dueña se ha encargado de acompañarlo puntualmente a cada cita para garantizar su recuperación.

Bony, una perra de nueve años, también visitó el hospital para cumplir con su control de vacunación, su propietaria reitera que las mascotas forman parte de la familia, y por tanto, requieren de un lugar seguro y cuidados responsables.

El hospital veterinario Chivo Pets atiende emergencias las 24 horas del día y ofrece consulta externa de 7:00 am a 8:30 pm entre sus servicios destacan cirugía, hospitalización, imagenología, laboratorio clínico, rehabilitación, peluquería y farmacia. La consulta tiene un costo simbólico de $0.25 cuando se cancela con Chivo Wallet u otras billeteras digitales.

Desde su inauguración, Chivo Pets ha brindado más de 4.5 millones de atenciones, aunque los perros y gatos son los pacientes más frecuentes, el hospital también recibe conejos, reptiles, hámsters y diversas especies exóticas, de acuerdo con la disponibilidad de especialistas.