Las autoridades mantienen los controles vehiculares en diferentes puntos del país para verificar que el transporte de carga cumpla con las disposiciones de tránsito.

Uno de estos dispositivos se instaló en la carretera Troncal del Norte, donde los gestores inspeccionaron las condiciones de los vehículos y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Entre los aspectos supervisados figuran el uso adecuado de cintas reflectivas, que permiten mejorar la visibilidad de las unidades en carretera, y el estado de las llantas.

Las autoridades recordaron que no portar estos elementos reflectivos constituye una infracción sancionada con una multa de $50. Los operativos también comprenden vehículos particulares y motocicletas.