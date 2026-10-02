¡Atención! Suspensión de agua potable afectará a varias zonas de Antiguo Cuscatlán

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció, a través de sus redes sociales, que los trabajos realizados por una compañía eléctrica provocarán la suspensión temporal del servicio de agua potable en diferentes sectores de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

La interrupción del servicio está prevista para este viernes 2 de octubre, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Entre las zonas afectadas figuran Valle Dorado, La Sultana, Zona Industrial y Casa Linda, entre otros sectores de Antiguo Cuscatlán.