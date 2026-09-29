¡Atención, peatones! Nueva pasarela ya está habilitada frente a la Terminal del Sur

La nueva pasarela ubicada frente a la Terminal del Sur, sobre la carretera a Comalapa, en San Marcos, ya se encuentra habilitada y comenzó a ser utilizada por los peatones que diariamente transitan por este sector.

La infraestructura permite cruzar de un extremo a otro de esta vía, que cuenta con tres carriles en ambos sentidos y registra un importante flujo vehicular.

La estructura reemplaza a la antigua pasarela, que fue retirada en julio debido a los daños ocasionados tras ser impactada en varias ocasiones por vehículos pesados. Uno de los cambios en la nueva pasarela es el incremento de su altura, que ahora alcanza los 5.65 metros.