¡Atención! La temporada navideña abre oportunidades de empleo para jóvenes

Los meses de noviembre y diciembre representan una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, debido a las contrataciones temporales que realizan algunos negocios durante la temporada navideña.

La Cámara de Comercio Salvadoreña destaca que estos empleos permiten a los jóvenes tener sus primeros acercamientos al mundo laboral y fortalecer sus capacidades en entornos prácticos. Asimismo, Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, señaló que las empresas valoran las habilidades blandas de los trabajadores, como la comunicación y el trabajo en equipo.

Aunque todavía no hay una cifra definida sobre las plazas que podrían generarse, las empresas realizan sus contrataciones de acuerdo con su actividad y necesidades. Entre los perfiles que podrían tener mayor demanda figuran vendedores, cajeros y personal de atención al cliente.