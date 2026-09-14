¡Atención! Estos sectores tendrán cortes de luz este 14, 15 y 16 de septiembre

La Distribuidora de Electricidad DELSUR anunció suspensiones programadas del servicio eléctrico para el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre en distintos puntos del país.

En La Libertad, los cortes del lunes se prevén entre las 8:15 de la mañana y las 4 de la tarde, afectando el barrio El Calvario, el cantón y caserío Las Lomas, Salamandra, el Club Salvadoreño y sectores del cantón Hacienda Nueva y lotificación Arboledas.

En La Paz, la suspensión será de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde en San Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco.

Para el martes 15, las interrupciones comprenderán sectores de La Libertad, San Marcos y San Vicente, mientras que el miércoles 16 los cortes se registrarán en Santiago Nonualco, El Rosario, San Pedro Masahuat, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán, entre las 7:30 de la mañana y las 4 de la tarde.