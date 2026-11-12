La menopausia llega marcada por el fin de la menstruación mensual en las mujeres, que se debe a la perdida de la función fecular de los ovarios, apareciendo habitualmente entre los 45 a 55 años de edad, pero esta etapa natural que enfrenta toda mujer llega acompañada de una serie de cambios hormonales que pueden manifestarse de diferentes maneras, impactando en la calidad de vida de la persona, como calor excesivo, cansancio, sequedad vaginal, perdida del deseo sexual, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, dificultades de concentración, entre otros.

Pero entrar a esta etapa también puede causar riesgos a largo plazo, como el incremento de la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades.

Los especialistas señalan que existen diversos tratamientos médicos a los que las mujeres con menopausia pueden recurrir, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un médico, ya que la atención debe ser personalizada por el historial clínico de cada paciente.

La Organización Panamericana de la Salud, hace un llamado a los países a fortalecer la atención de la menopausia, con un enfoque que incluya la atención de enfermedades crónicas, salud mental y sexual de las mujeres, Según informes en América Latina y el Caribe, aún existen países con desafios en la orientación nacional para la atención de esta etapa de la vida.