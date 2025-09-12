Caídas de la misma altura, es decir, cuando se tropieza, se resbala o pierde el equilibrio, son parte de las emergencias que a diario atienden las instituciones de socorro, las cuales le pueden causar graves lesiones como fracturas o incluso la muerte.

Pero, ¿qué ocasiona estas caídas?, según los socorristas el mal estado de la calle y las aceras, distracción de los peatones y efectos de medicamentos son algunos factores.

Según estadísticas de las instituciones de primera respuesta, personas entre 30 a 60 años de edad están sufriendo este tipo de caídas, que en muchos casos podrían ser mortales, en el mundo 684,000 personas pierden la vida al año, a causa de una caída.