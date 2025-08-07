En la semana de vacaciones agostinas en el país se han registrado 28 rescate acuáticos, además de 26 rescates acuáticos profundos de los cuales por el momento no reportan fallecidos. De acuerdo a Protección Civil solo se reporta una emergencia de este tipo si se compara con el mismo periodo de 2024.

Mientras que el Fondo Solidario para la Salud registra al menos 65,000 consultas en las vacaciones de ese número el 37% fueron atenciones rutinarias además de emergencias de la época.

Bomberos reporta al menos tres personas quemadas del uno al 6 de agosto, los incendios en maleza se han incrementando en 300%, además de una reducción de siniestros en vehículos.