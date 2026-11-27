La celebración del Carnaval de San Miguel, programada para este 28 de noviembre, implicará restricciones a la circulación vehicular en diferentes puntos de la ciudad.

Ante esta actividad, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre el cierre de algunas vías para facilitar el desarrollo de la festividad.

Entre los sectores comprendidos en el dispositivo se encuentran la Segunda Calle Poniente y la avenida Roosevelt, así como las inmediaciones del estadio Félix Charlaix.

Además, el VMT anunció el despliegue de gestores de tránsito en diferentes puntos de San Miguel para apoyar el dispositivo vehicular.