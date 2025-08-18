Un ataque con drones rusos contra la ciudad ucraniana de Járkov dejó al menos cinco muertos y una veintena de heridos este lunes, según reportaron los servicios de emergencia.

El bombardeo impactó un edificio residencial de cinco pisos que quedó parcialmente destruido y en llamas.

Los ataques se extendieron a las regiones de Sumy y Odessa, ocurriendo horas antes de una crucial cumbre entre Ucrania y Estados Unidos.

Las autoridades locales continúan las labores de rescate mientras el número de víctimas podría aumentar.