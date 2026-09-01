Ataque israelí destruye suministros nutricionales destinados a niños y madres en Gaza

Un ataque aéreo israelí destruyó suministros nutricionales destinados a niños, mujeres embarazadas y madres lactantes en Gaza. El bombardeo afectó por completo los almacenes de una asociación benéfica palestina ubicados en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

El ataque, ocurrido la noche del lunes 24 de agosto, impactó un edificio residencial adyacente y provocó el colapso del techo y las paredes de los depósitos.

Según la organización, casi el 100% de los suministros almacenados resultaron dañados. Los productos incluían alimentos especializados y suplementos nutricionales para grupos vulnerables.