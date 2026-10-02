Astros advierten dificultades para Aries, Cáncer y Libra en este 2 de octubre

Las recomendaciones astrales para este 2 de octubre advierten dificultades para los signos Aries, Cáncer y Libra. A los aries se les pide organizar sus pendientes y evitar pedir favores; a los cáncer, moderar los gastos; y a los libra, protegerse de envidias.

Para Aries, el día presenta ajetreo, por lo que se sugiere hacer todo por cuenta propia. Cáncer enfrenta una advertencia financiera: gastar solo lo necesario para no quedarse sin dinero. Libra debe cortar las envidias y purificar su entorno con un volcán de sal bajo la cama.

Géminis también aparece en el grupo de cautela, con la recomendación de olvidar tristezas y quemar incienso de copal o salvia. Virgo y Sagitario completan las advertencias: evitar la desidia y alejarse de personas negativas.