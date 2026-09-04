Astrólogo revela las predicciones astrales para cada signo este viernes

Las recomendaciones van desde poner ideas a prueba para Aries hasta visualizar cambios a las 4 de la tarde para Piscis, pasando por advertencias de viajes para Géminis.

El astrólogo Luis Fernando presentó las predicciones del horóscopo para este viernes, con recomendaciones específicas para cada uno de los doce signos zodiacales, que van desde consejos financieros y sentimentales hasta advertencias sobre viajes y visitas inesperadas.

Para Aries, el astrólogo recomendó poner a prueba las ideas sin temor al éxito económico. Tauro debe evitar recibir visitas desconocidas en casa, mientras que Géminis debería posponer viajes ante un tránsito negativo.

Cáncer enfrentará decisiones importantes y trámites, y Leo debe buscar ayuda de tres personas clave, encendiendo velas moradas para facilitar el favor.

Virgo debe analizar decisiones para no actuar impulsivamente, Libra necesita autoconsentirse, y Escorpión debe alejarse de amistades interesadas.

Sagitario está en momento propicio para negocios y cambios, Capricornio debe relajarse en lo sentimental con velas verdes, amarillas y rojas, y Acuario debe mantener el control y aceptar invitaciones que amplíen sus conocimientos.