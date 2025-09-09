Antes del 15 de octubre la Asamblea Legislativa debe dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, cinco candidatos presentaron su documentación ante la Asamblea Legislativa para aspirar al cargo, sus perfiles serán estudiados por la comisión política.

Entre los candidatos se encuentra la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien es abogada y busca un tercer periodo.

Roswall Gregorio Solorsano Hernández, dirigente sindical, desempeña el cargo de colaborador jurídico desde 2014 en la corte suprema de justicia.

Carolina María Hernández de Hernández con más de 25 años en la PDDH, actualmente es secretaria interina con funciones administrativas en la delegación departamental de San Miguel.

Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, abogado y notario, desempeña el cargo de procurador especializado de defensoría pública penal en la PDDH, desde el 2023.

Y David Oswaldo Escobar Menéndez, es abogado y notario, actualmente es juez de cuentas de la cámara sexta de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República.

Quien esté al frente de la instrucción tiene como función principal velar por el respeto y garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones y asistir a las víctimas.

Para Roswal Solorsano, es necesario hacer un análisis exhaustivo de la situación actual de los derechos humanos en el país.