La Asociación de Colegios Privados espera que con los cambios que se están implementando en el sistema educativo los docentes puedan recuperar la autoridad que habían perdido, pero señalan que para ello es necesario que las leyes se adecuen, porque hay muchas limitantes que impiden que los maestros algunas ocasiones le pueda hacer un llamado de atención al estudiante.

Actualmente hay 180,500 alumnos en los más de 1,000 colegios, quienes también están implementando las medidas como en las escuelas, y según reglamento interno del sector privado hay restricciones para el uso de maquillaje en alumnas, y el largo de la falda está establecido a la altura de la rodilla o abajo de la misma.

El corte para los estudiantes es francesa clara, y la utilización del uniforme completo y ordenado.

En algunos colegios también se restringe el uso del celular para los alumnos.

A partir del 1 de septiembre todos los centros educativos deberán implementar los lunes cívicos, que incluye el ingreso del pabellón nacional, entonación del himno, la oración a la bandera, y la ponencia de un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico.