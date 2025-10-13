La Asociación de Colegios Privados confirma que 900 instituciones mantendrán sus cuotas y matrículas para el año lectivo 2026, una decisión que busca brindar estabilidad económica a las familias y garantizar la continuidad educativa.

Este anuncio se produce en un contexto donde el sector ha logrado reducir considerablemente la deserción y el ausentismo escolar en comparación con 2024.

Aunque enfrentan el reto de fortalecer la formación docente e implementar herramientas tecnológicas más innovadoras, esta medida consolida un entorno más estable para la comunidad educativa privada.