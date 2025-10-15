La Asociación Salvadoreña de Industriales reconoce a las mujeres que impulsan el desarrollo económico nacional durante su reciente foro de liderazgo.

No obstante, este impulso convive con una cruda realidad laboral marcada por una brecha salarial del 20% y una baja participación, ya que solo el 52.1% de las mujeres en América Latina forma parte de la fuerza laboral.

Barreras invisibles como los trabajos de cuidado no remunerados, que mantienen a millones fuera del mercado, y la alarmante cifra de violencia de género en el ámbito laboral persisten como desafíos críticos que demandan acciones concretas más allá del reconocimiento.