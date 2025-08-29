A nivel nacional, más de 2,000 estudiantes de bachillerato participarán en una primera fase para familiarizarse con el funcionamiento de empresas manufactureras del país, en el marco de un acuerdo establecido entre la Dirección General de Integración y la Asociación Salvadoreña de Industriales.

La iniciativa denominada empresa integradora, contempla dos fases: una llamada conociendo el mundo empresarial, donde los lideres compartirán la experiencia y visión con los alumnos y otra es la capacitación en empresas en donde recibirán jornadas 12 horas de prácticas de inducción laboral, divida en tres sesiones de cuatro horas.

Este convenio tiene una duración de un año, pero puede prorrogarse. Serán 200 las empresas que participarán con los jóvenes.