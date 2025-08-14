Desde el Consejo Superior de Trabajo, el sector empleador plantea como ejes principales la inversión y la generación de empleo para impulsar el desarrollo económico del país.

Actualmente, El Salvador cuenta con tres millones de personas en edad y condiciones de trabajar, de ellas, dos millones se encuentran en la informalidad y un poco más de un millón en el sector formal, para la Asociación Salvadoreña de Industriales, el fortalecimiento del sector formal es clave para un crecimiento económico sostenido.

En el caso del sector industrial, este genera alrededor de 250,000 empleos con remuneraciones por encima del salario mínimo. El presidente de la ASI, Jorge Arriaza señala que mejorar la competitividad empresarial permitirá aumentar gradualmente los salarios y mejorar las condiciones laborales.

La capacitación de la mano de obra también se considera clave para atraer inversión y elevar la productividad, Arriaza destaca que el sector mantiene un crecimiento sostenido superior al 1% y proyecta que la economía nacional crecerá alrededor de un 3% este año, superando las expectativas de organismos internacionales.