Asesinan a dos adolescentes de preparatoria en Cuernavaca y presidenta anuncia refuerzo de seguridad

Dos adolescentes de la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron asesinados durante el fin de semana en Cuernavaca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hecho como muy lamentable y triste y anunció un reforzamiento del operativo de seguridad en el estado.

La mandataria señaló que sí hay refuerzo en distintas áreas de Morelos, particularmente en este momento en Cuautla, y que pidió a la secretaria de Gobernación ponerse en contacto con la gobernadora y con la rectora de la universidad por el caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya.

Indicó que también se buscará contactar a los estudiantes para ver exactamente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención. Los hechos ocurren dos semanas después del crimen de una estudiante española que realizaba un intercambio académico en la misma universidad.