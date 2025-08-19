En 2024, Reina Huezo fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que durante todo el año se sometió a diferentes procedimientos para combatir la enfermedad. Ella dice que con la autoevaluación preventiva que ella se hacía constantemente, logró detectar a tiempo el tumor en uno de sus pechos, sin embargo, para estar libre de la enfermedad tuvo que someterse a la extirpación de ambos senos y la matriz.

Cientos de mujeres en el país están enfrentando la enfermedad, con el apoyo de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, 45 mujeres recibieron kits de prótesis de mama de manera gratuita, con una inversión de aproximadamente 12,000 dólares, por parte de patrocinadores.

En el salvador, el 60% de los casos han sido identificados en etapa avanzada siendo el cáncer más frecuente en las mujeres, la presidenta de Asaprecan, recordó que realizando los chequeos preventivos y la autoevaluación se puede identificar el padecimiento a temprana edad, teniendo más posibilidades de cura.