150 millones de dólares en préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo fueron aprobados en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. El monto que deberá ser pagado en un máximo de 25 años, será utilizado para mejorar la educación publica y centros escolares, apoyar a migrantes retornados y fomentar la resiliencia al cambio climático. El programa pretende incrementar los cupos escolares desde parvularia a bachillerato, pero además busca capacitar pedagógicamente a los docentes.

Los fondos, según los explicado por Hacienda, también se orientarán a ofrecer educación enfocada a estudiantes con discapacidad.

Los retornados también serán incluidos en este programa, adecuando planes educativos para el sector.

La proyección del Ministerio de Hacienda contempla que más de 49,000 estudiantes del sector público serán beneficiados con este programa financiado por el BID. también se suman 812 docentes que se especializarán en educación inclusiva y más de 5,000 familias que serán favorecidas con material educativo.