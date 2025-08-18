Esta semana podría aprobarse en la Asamblea Legislativa la ley que crea la Red Nacional de Hospitales, luego de que la comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente acordara un dictamen favorable.

El primer centro médico en incorporarse será el nuevo Hospital Especializado Rosales, el cual marcará el inicio de un plan que se desarrollará de manera gradual.

Con esta iniciativa, los legisladores buscan ordenar la gestión hospitalaria, mientras que se espera que otras instituciones se sumen progresivamente para fortalecer la atención en salud.