El acelerado avance de la Inteligencia Artificial ha despertado entusiasmo, inversiones millonarias y al mismo tiempo, serias preocupaciones en torno a su impacto en la sociedad. Sin embargo, aún no existe un marco internacional común que regule estas tecnologías.

Por primera vez la asamblea general de las Naciones Unidas se reunió para discutir la gobernanza global de la IA, con la participación de los 193 estados miembros.

Al encuentro no solo asisten representantes diplomáticos, sino también científicos, líderes del sector tecnológico, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es sentar las bases para para gestionar el desarrollo de la IA de forma segura, de modo que sus beneficios lleguen a todas las regiones del mundo.

El diálogo global se perfila como el principal foro mundial para que gobiernos, expertos, sector privado y sociedad civil compartan experiencias, buenas prácticas y principios comunes. Para dar evaluaciones independientes y basadas en evidencia sobre los riesgos y oportunidades, en el evento participaran miembros y observadores de las Naciones Unidas, así como actores no gubernamentales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la iniciativa como un paso decisivo para asegurar que el desarrollo de la IA beneficie a toda la humanidad y no solo a unos pocos países.