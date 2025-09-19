La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes por una abrumadora mayoría de 145 votos a favor y solo 5 en contra permitir excepcionalmente que Palestina participe por videoconferencia en su 80ª sesión que inicia la próxima semana.

La decisión responde al veto del gobierno de Estados Unidos, que denegó los visados de entrada a la delegación palestina en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y al país anfitrión.

La medida asegura la representación palestina pese a las restricciones, marcando un precedente en la diplomacia multilateral frente a obstrucciones logísticas.