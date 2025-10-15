Los trabajadores en El Salvador podrán recibir su aguinaldo entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la medida con dispensa de trámite.

La decisión, que no fue sometida a debate, permite además que el monto hasta $1,500 esté exento de impuestos, lo que busca aliviar la economía familiar antes de fin de año.

El Código de Trabajo será actualizado para incluir este nuevo periodo de pago, mientras que el sector público podrá adelantar el beneficio desde octubre.