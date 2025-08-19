La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga para que el sector de transporte colectivo siga recibiendo el subsidio estatal, una medida que extiende este beneficio crucial hasta diciembre de 2026.

Los diputados de la Comisión de Infraestructura emitieron el dictamen que garantiza la financiación, con el objetivo declarado de mantener la tarifa sin alteraciones y asegurar la continuidad del servicio para la ciudadanía.

Esta decisión se enmarca en un año donde la siniestralidad vial de este sector ha registrado un preocupante incremento, sumando 32 fallecidos frente a los 19 del mismo periodo del año anterior.