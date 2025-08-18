La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga al subsidio del transporte colectivo, que permitirá a buses y microbuses recibir el apoyo estatal hasta diciembre de 2026.

La medida fue avalada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que argumenta que el beneficio garantiza estabilidad en el servicio y alivia la carga de los empresarios del sector.

Aunque la iniciativa busca evitar alzas en las tarifas, también genera debate sobre la sostenibilidad fiscal y la necesidad de modernizar el sistema de transporte público.