La Asamblea Legislativa aprobó un crédito por 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar un ambicioso programa de mejora educativa.
Este monto, que será pagado en un plazo de 25 años, está destinado a incrementar cupos, capacitar docentes y dotar de recursos tecnológicos a centros escolares.
Dado que una parte crucial se enfocará en educación inclusiva, se proveerán tecnologías de asistencia y consultoría para estudiantes con discapacidad, beneficiando directamente a más de 49 mil alumnos del sistema público.