Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron destinar 10 millones de dólares para la alimentación de los reos en las cárceles del país, luego de analizar la creciente presión en el sistema penitenciario.

Estos recursos, que provienen de partidas del presupuesto 2025 que no se ejecutaron, serán utilizados para cubrir la demanda que surge por el incremento de la población privada de libertad.

La decisión, que responde a la necesidad de asegurar condiciones mínimas en los centros penales, refleja también el impacto económico que genera la sobrepoblación carcelaria en las finanzas del Estado.