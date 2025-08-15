Ilobasco es la cuna de las artesanías, aquí se elaboran todo tipo de diseños, y desde ya han comenzado a preparar los tradicionales nacimientos, ya que la demanda para los artesanos comienza muchos meses antes de la llegada de navidad.

Holman tiene 40 años de ser artesano, cada día trabaja en diferentes piezas, es proveedor de varias tiendas donde se comercializan el arte.

Pese a que la mayoría de sus clientes son locales, también ha elaborado pedidos para países de la región.

Dice que poco a poco la tradición de los artesanos se está perdiendo, considera que ahora las personas ya no se interesan por aprender este oficio que se ha mantenido por generaciones en Ilobasco, algo que lo llena de nostalgia.

Cuando los productos estas finalizados son distribuidos en los diferentes establecimientos, uno de ellos es la tienda de artesanías virgen de Guadalupe, donde puede encontrar diversos diseños de nacimientos navideños, el precio varía según el tamaño, y se venden por mayor y al detalle.

Estas tiendas de artesanías vuelven coloridas las calles de Ilobasco, y los comerciantes esperan que en los próximos meses incremente la venta de estos productos navideños.