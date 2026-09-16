Artesanía y muralismo mexicano reflejan siglos de historia e influencia de diversas culturas

Los alebrijes, los textiles indígenas y los murales del siglo XX destacan entre las expresiones más reconocibles.

a artesanía y el muralismo mexicanos figuran entre las tradiciones artísticas más reconocibles de América Latina, con colores, formas, materiales y técnicas que reflejan siglos de historia.

En distintas regiones se elaboran textiles, cerámicas, máscaras, piezas de madera, joyería y objetos decorativos con técnicas transmitidas de generación en generación.

Los alebrijes, figuras coloridas que representan animales reales o imaginarios, se popularizaron gracias al trabajo del artista Pedro Linares, quien comenzó a crearlas en Ciudad de México durante el siglo XX.

Los textiles tradicionales de comunidades indígenas incorporan figuras geométricas, animales, plantas y elementos relacionados con la naturaleza y la identidad de cada comunidad.

Durante el siglo XX, artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros utilizaron grandes murales para representar acontecimientos históricos y problemáticas sociales.