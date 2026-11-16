El patrimonio cultural es todo aquello heredado del pasado que tiene valor para el futuro y que se busca transmitir a las nuevas generaciones, según la arqueóloga Laura Echeverría. La especialista explicó su clasificación en material e inmaterial.

Echeverría señaló que existe el patrimonio cultural, el natural y el mixto. El cultural se divide en materiales, también llamados tangibles, e inmateriales o intangibles. Entre los materiales citó edificios históricos, sitios arqueológicos, pinturas, instrumentos musicales y esculturas.

En el inmaterial ubicó los conocimientos de las plantas, la medicina tradicional y la gastronomía. La arqueóloga destacó que El Salvador es rico en patrimonio y que estos bienes forman parte de la identidad.