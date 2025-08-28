Aromaterapia transforma el estrés en bienestar con simples aromas, pues el olfato es el primer sentido en desarrollarse y conecta directamente con las amígdalas cerebrales, donde se regulan las emociones.

Según Efraín Rosales, los olores no solo evocan recuerdos sino que también influyen en neurotransmisores vinculados al ánimo y la calma.

Desde el incienso en rituales religiosos hasta el uso moderno de aceites esenciales, los aromas ofrecen beneficios tangibles para reducir tensión, mejorar el descanso y favorecer la salud emocional.