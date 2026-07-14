Ariana Grande retoma relación con Ricky Álvarez tras 10 años de su ruptura

Ariana Grande y Ricky Álvarez estarían reconectando después de casi una década separados, según fuentes cercanas.

La artista modificó la letra de su éxito «Thank U, Next» en conciertos de la gira Eternal Summer.

La versión original de 2019 decía «Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh», pero ahora canta frases como «… they still kinda slap» y «… he still got my back», en alusión directa al argentino.

Los seguidores captaron el momento en que la cantante felicitó al exfutbolista con un apretón de manos durante una de las fechas de la gira.

Los rumores crecieron tras ser vistos juntos en múltiples ocasiones, aunque ninguno ha confirmado oficialmente la reconciliación.

La artista estuvo casada con Dalton Gomez desde 2021 hasta su divorcio en 2024.