Argentina despide entre consternación e indignación a las tres jóvenes víctimas de un triple feminicidio vinculado al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades, que ya mantienen detenidos a cuatro hombres de entre 18 y 28 años por homicidio agravado.

Esta organización, que según el Ministro de Seguridad provincial tiene base en la villa del barrio de Flores, habría perpetrado actos de tortura previos a los asesinatos.

Los imputados fueron trasladados a una unidad fiscal especializada para ser interrogados, mientras la comunidad exige justicia.