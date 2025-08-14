El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sostendrán su primer encuentro oficial en el Comando Aéreo del Norte de Petén.

La reunión abordará tres ejes prioritarios: seguridad fronteriza, flujos migratorios laborales y la conexión ferroviaria entre ambos países.

Posteriormente viajarán a Campeche, México, para participar en una cumbre trilateral con el primer ministro de Belice, donde se espera firmar acuerdos para fortalecer la cooperación regional en materia de desarrollo e infraestructura.