Bloqueado por varios minutos estuvo la carretera Panamericana en el sector del Trébol en Antiguo Cuscatlán, debido a la caída de un árbol de gran magnitud que obstruyó dos carriles en sentido hacia Santa Tecla, elementos de Cruz Roja salvadoreña realizaron trabajos para remover los escombros y descartaron afectaciones a personas y vehículos tras el incidente.

Y siempre la carretera Panamericana, pero en el kilómetro 78 en San Vicente, un poste del tendido eléctrico y árboles caídos fue el resultado de la fuertes lluvias en la zona, la situación puso en riesgo a los conductores que circulaban en el sector como a los habitantes, por tanto elementos de las instituciones de primera respuesta realizaron un cierre temporal en la zona para prevenir afectaciones mientras se realizaban intervenciones.

Mientras que en la residencial Jardines de Costa Rica en San Salvador centro, equipos de Protección Civil trabajaron para remover las ramas de un árbol que había caído en la vía, obstruyendo el paso vehicular.

Y sobre la calle la floresta en el distrito de Chalchuapa de Santa Ana Oeste, elementos de Protección Civil realizaron trabajos de liberación de un vehículo que había quedado atrapado en una inundación urbana, tras las intensas lluvias que se habían registrado en la zona.