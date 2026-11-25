El árbol de Navidad artificial requiere entre 10 y 12 años de reutilización para compensar la huella de carbono que genera su fabricación, según indicadores internacionales. La consultora ambiental Iris Villarán explicó que el plástico y el proceso industrial elevan su impacto inicial.

Villarán señaló que el árbol natural ofrece servicios ecosistémicos, mientras el artificial concentra su daño en la producción y el material.

El impacto del ejemplar natural depende del origen: no es igual extraerlo de un bosque que de una plantación controlada.

También influye la disposición final, ya sea en un relleno sanitario o mediante trituración. La especialista indicó que reutilizar el árbol año a año reduce la huella acumulada. Cambiarlo cada temporada anula ese beneficio y multiplica el daño ambiental.