El partido entre Hércules FPC y Fuerte San Francisco, correspondiente a la jornada 12 de la temporada regular, fue suspendido debido al mal estado del terreno de juego del Estadio Cuscatlán.

El árbitro principal Jesús Aguirre tomó la decisión de cancelar el encuentro tras las intensas lluvias del fin de semana, al considerar que la cancha no presentaba condiciones adecuadas para su disputa.

La suspensión redujo a solo cinco los compromisos que pudieron realizarse en esta fecha, afectando el calendario oficial del torneo.

La medida busca garantizar la seguridad de los jugadores y preservar la integridad del espectáculo deportivo.