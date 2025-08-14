Arándano y repollo son recomendados por el naturópata Efraín Ernesto Rosales para combatir cálculos renales.

Estos alimentos contienen un colorante natural con acción disolvente, que puede incorporarse fácilmente a la dieta diaria.

El especialista advierte que los productos procesados, azúcares, exceso de sal, alcohol y multivitamínicos en grandes dosis afectan la salud de los riñones. Mantener una alimentación balanceada no solo favorece la función renal, sino que también previene complicaciones urinarias que pueden requerir intervenciones médicas más invasivas.