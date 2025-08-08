Los aranceles impuestos por Estados Unidos a El Salvador (10%) ya están en vigor, afectando al 30% de sus exportaciones, principalmente textiles (70%) y farmacéuticos.

La ministra de Economía había solicitado una exención, pero la administración Trump mantuvo el gravamen, al igual que para Honduras, Guatemala y Panamá.

Nicaragua enfrenta la tasa más alta en la región (18%), mientras México evitó temporalmente el aumento gracias a una prórroga. Expertos advierten riesgos para la competitividad de las PYMES salvadoreñas.