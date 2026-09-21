Aqara presenta lámpara inteligente con 18 zonas de iluminación independientes y colores personalizables

Aqara presentó en IFA 2026 su nueva Floor Lamp T1, una lámpara inteligente de aproximadamente 1,40 metros que permite personalizar la iluminación mediante tecnología RGBIC.

Una de sus características más llamativas es que cuenta con 18 zonas de iluminación independientes.

La lámpara forma parte de un ecosistema compatible con plataformas como Apple Home, Google Home, Alexa y SmartThings, mediante Matter y Thread, lo que permite integrarla con diferentes rutinas y dispositivos inteligentes del hogar.

Así, la iluminación deja de ser solamente decorativa y se convierte en un elemento funcional para el hogar.