Las inversiones iguales o mayores a 2,000 millones de dólares, no pagarán impuestos sobre la renta, a las transferencia de inmuebles, ni tributos municipales y tampoco aranceles por las importaciones relacionadas a la colocación de capital, esto luego que los diputados aprobaran una ley de exención fiscal, William Soriano, prometió que se generarán empleos de alto nivel con buenos sueldos.

Aunque las autoridades han señalado el potencial para impulsar el desarrollo y la creación de puestos de trabajo, aun no se brindan detalles específicos sobre el plan que busca posicionar al país en los ojos de los inversores internacionales. La diputada Claudia Ortiz del partido Vamos criticó las palabras de su compañero en el pleno.

La comisión económica para América Latina y el Caribe reveló que el país en 2024 alcanzó 2,100 millones en anuncios de inversión.